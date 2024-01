Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich eine Frankenthalerin am Dienstag, 16. Januar, 13.15 Uhr, vorm Amtsgericht Frankenthal verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt der 41-jährigen Frau zur Last, im April 2023 in Frankenthal mit dem Auto gefahren zu sein, obwohl sie gewusst habe, dass sie nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem soll die Frankenthalerin betrunken und damit fahruntüchtig gewesen sein. Eine Blutprobe habe einen Wert von 1,32 Promille ergeben. Die Frau sei mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und mit einem ordnungsgemäß geparkten Auto kollidiert. Dabei sei ein Blechschaden von rund 16.800 Euro entstanden. Nach dem Unfall soll die 41-Jährige laut Anklage beschlossen haben, sich das Leben zu nehmen. Sie sei von der Unfallstelle geflüchtet und frontal auf die Gebäudewand eines Supermarktes aufgefahren, wodurch ein weiterer Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden sei.