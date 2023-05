Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer demnächst in Ludwigshafen, Worms und Frankenthal eine Smartwatch oder ein Spielzeug beim US-Versandhändler Amazon bestellt, der dürfte sein Paket mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Gewerbepark Nord geliefert bekommen. Bis zu 5000 Bestellungen pro Stunde können in dem neuen Verteilzentrum bearbeitet werden. Der Betrieb startet am 27. Oktober.

Kürzere Lieferzeiten für Kunden: Das ist das Ziel hinter den Ausbauplänen des Versandhandelsriesen aus Seattle. Dass mit dem Aufbau von Amazon Logistics, einem eigenen Lieferservice, bisherige Anbieter wie DHL, Hermes oder UPS verdrängt werden, stellt Pressesprecher Steffen Adler beim Besichtigungstermin im Verteilzentrum nicht in Abrede. Das Zustellgebiet zwischen Riedstadt im Norden, Viernheim im Osten sowie Frankenthal, Ludwigshafen und Mannheim-Innenstadt im Süden, das bislang andere beliefert hätten, versorge man nun selbst. Aber weil das Volumen insgesamt steige, könnten die Konkurrenten den Ausfall kompensieren, glaubt Adler.

Das Verteilzentrum in der Zeppelinstraße im Gewerbepark Nord ist das sechste in Rheinland-Pfalz, ein siebtes soll nach Unternehmensangaben noch in diesem Jahr in Ramstein-Miesenbach eröffnet werden. Für Frankenthal ist es nach dem Logistikzentrum im Industriegebiet Am Römig, das im August 2018 den Betrieb aufnahm, der zweite Amazon-Standort. 100 Mitarbeiter – die laut Konzern mindestens zwölf Euro brutto Stundenlohn erhalten – sollen auf dem rund 17.000 Quadratmeter großen Firmengelände mit drei Hallen in drei Schichten dafür sorgen, dass die Ware reibungslos angeliefert und weiterverteilt wird. Wie im Logistikzentrum auch, kommen weitere Zeitarbeitskräfte für saisonale Spitzen, etwa in der Vorweihnachtszeit, dazu.

Bis zu zehn Lastwagen, sechs Tage die Woche