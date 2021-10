Der US-Versandhändler Amazon baut seine Präsenz am Standort Frankenthal weiter aus. Nach dem Logistikzentrum im Industriegebiet Am Römig, das im August 2018 den Betrieb aufnahm, soll nun ein Verteilzentrum im Gewerbepark Nord dafür sorgen, dass Bestellungen noch schneller bei den Kunden in der Region landen. Täglich sollen zwischen 9 und 12.30 Uhr etwa 150 Kleintransporter von den Hallen in der Zeppelinstraße aus auf Tour gehen. Zur Warenanlieferung, die laut Unternehmen zwischen 23 und 6 Uhr erfolgt, rechne man mit sechs bis zehn Lastwagen pro Tag. Amazon selbst beschäftigt in dem Verteilzentrum 100 Mitarbeiter. Für die Auslieferung arbeite man mit vier Partnern aus dem Raum Frankenthal und Mannheim zusammen, so ein Unternehmenssprecher bei einem Pressetermin am Donnerstag. Von Frankenthal aus würden unter anderem Kunden in Frankenthal, der Mannheimer Innenstadt und in Ludwigshafen beliefert. Im Norden reicht das Zustellgebiet bis zum hessischen Riedstadt. Das Gebäude, das ursprünglich vom Ludwigshafener Chemiekonzern BASF als Lager genutzt worden war, wurde grundlegend umgebaut. Es verfügt nun über vier Tore zur Warenanlieferung und 230 Parkplätze für Zustellfahrzeuge, dazu kommen 62 Stellplätze für Mitarbeiter. Über die Höhe der Investition konnte das Unternehmen, das Mieter der Hallen ist, keine Angaben machen.