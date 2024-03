Für die Pläne, in der Daniel-Bechtel-Straße in den Neubau eines Aldi-Markts eine Kindertagesstätte zu integrieren, hatten die kommunalen Gremien vor dreieinhalb Jahren schon einmal grünes Licht gegeben. Jetzt müssen sie sich erneut mit dem Thema beschäftigen: erst der Planungs- und Umweltausschuss und dann am Mittwoch, 20. März, 17 Uhr (Verwaltungsgebäude Neumayerring 72), der Jugendhilfeausschuss. Externe Fachleute sollen berechnen, ob das vorgesehene Mietmodell für die Stadt wirtschaftlicher ist als ein eigener Kita-Neubau.