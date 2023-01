Die Frankenthaler Ahmadiyya-Gemeinde hat nach eigenen Angaben am Neujahrstag an zwei Stellen im Stadtgebiet Hinterlassenschaften der Silvesternacht wie ausgebrannte Feuerwerkskörper und anderen Abfall eingesammelt. Auf dem Rathausplatz und im Pilgerpfad seien ab 7.30 Uhr jeweils Gruppen von etwa 15 Personen – darunter auch Kinder und Jugendliche – im Einsatz gewesen, so ein Sprecher der Glaubensgemeinschaft. In kurzer Zeit seien an beiden Orten 17 Müllsäcke gefüllt gewesen.