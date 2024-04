Bei der Arbeitsgemeinschaft (AG) Mörsch laufen die Vorbereitungen auf den Hofflohmarkt im Mai und auf das Parkfest im August. Das Thema Kerwe im Vorort hat die AG nicht aus dem Blick verloren – derzeit sei eine Neuauflage der Traditionsveranstaltung aber nicht umsetzbar.

Bei der Mitgliederversammlung vergangene Woche ging es nach Angaben der AG unter Vorsitz von Jörg Stramitzel vor allem um Planungen für die in den kommenden Monaten anstehenden Aktivitäten: Das Parkfest findet am Wochenende 3. und 4. August erstmals an zwei Tagen statt – mit einem neuen Kassensystem inklusive Bonverkauf und zentraler Pfandrückgabe. Für den Sonntag sei ein Frühschoppen mit Kirche und Weißwurstfrühstück geplant.

Für den Hofflohmarkt Mörsch am Samstag, 18. Mai, liegen der AG zufolge derzeit rund 30 Anmeldungen vor. Im Bürgergarten wird es einen Infostand mit Verkauf von Imbiss und Getränken geben. Nach Ablauf der Meldefrist am 4. Mai werde ein Lageplan erstellt, wo überall private Anbieter ihre Schätze verkaufen.

„Sehr gelungenes Fest“

Die AG-Aktiven waren mit den Veranstaltungen seit der Mitgliederversammlung im vergangenen Oktober sehr zufrieden: Für den Bürgergarten habe man einen „sehr schönen und großen Weihnachtsbaum“ organisieren können. Beim Aufbauen und Schmücken vor dem ersten Erleuchten des Baums hätten viele angepackt. Das Programm mit Beteiligung beider Kitas sei gelungen gewesen und auf gute Resonanz gestoßen.

Zum Weihnachtsmarkt im Park Anfang Dezember hat die AG nach eigener Darstellung viele positive Rückmeldungen bekommen – ein „sehr gelungenes Fest“, so die Bilanz. Deshalb wollen die Verantwortlichen 2024 am Konzept festhalten. Gelohnt habe sich das Ausleihen der Glühweinzapfanlage. Es seien 140 Liter des Heißgetränks verkauft worden.

Als „ärgerlich“ wurde in der Sitzung bezeichnet, dass Unbekannte erneut die Kräuterspirale im Park zerstört und Schilder entfernt hätten. Auch die Pflanzen an der Isenach-Brücke seien leider wieder verschwunden. Die AG will sich um Ersatz kümmern.