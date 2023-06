Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Taliban werden die Macht in Afghanistan so schnell nicht abgeben. Davon ist Wolfgang Bauer überzeugt. Der Reporter berichtet seit 20 Jahren vom Hindukusch. Im Interview mit Sonja Weiher beschreibt er ein Land, das wirtschaftlich am Boden ist – und Menschen, die auf den Westen hoffen.

Seit dem Abzug der westlichen Truppen im Sommer 2021 ist Afghanistan nach und nach völlig aus den Schlagzeilen verschwunden. Was hören Sie aus dem Land?

Ich war bis Mitte Oktober