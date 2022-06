Mit einem Gottesdienst wird Pfarrerin Sieglinde Ganz-Walther am Pfingstmontag, 6. Juni, um 14 Uhr in der protestantischen Kirche in Lambsheim, Hauptstraße 2, in den Ruhestand verabschiedet. Wie das Dekanat Frankenthal mitteilt, endet nun der aktive Dienst von Ganz-Walther, die als Pfarrerin und 20 Jahre lang als Dekanin tätig war. Nach ihrer dem Ende ihrer Amtszeit als Dekanin 2021 blieb sie noch als Pfarrerin an der Zwölf-Apostel-Kirche. „In einem feierlichen Gottesdienst wollen wir uns von ihr verabschieden und sie mit Gottes Segen in den neuen Lebensabschnitt begleiten“, schreibt die stellvertretende Dekanin Sabine Tarasinski in einer Pressemeldung. Sieglinde Ganz-Walther habe viele Menschen „in seelsorgerlicher und verantwortungstragender Weise begleitet“. Nun sei Gelegenheit, „ihr in einem Gottesdienst zu danken, und Gott Danke zu sagen für ihren segensreichen Dienst“. Interessierte sind willkommen.