Arbeiten zur Kanalsanierung beginnen am Montag, 26. Oktober, auf der B 9 im Bereich zwischen der Anschlussstelle K 1 (Petersau) und der Anschlussstelle K 7 (Flugplatz Worms). Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer angekündigt. In Einzelabschnitten von jeweils bis zu 700 Metern Länge werden dazu die Überholspuren in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. „Es steht dann nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung“, heißt es in der Mitteilung des LBM. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 31. Mai 2021. „Über den Jahreswechsel ist die Sperrung ausgesetzt. Zu- und Abfahrten bleiben über den gesamten Zeitraum offen“, so die Speyerer Fachbehörde.

Für die Sanierungsarbeiten wird das sogenannte Inliner-Verfahren genutzt. Das heißt, in die Kanalschächte wird ein mit Kunstharz getränkter Textilschlauch eingebracht. Dieser sogenannte Inliner legt sich dann unter Druck an die alte, beschädigte Rohrwand an; unter dem Einfluss von UV-Licht härtet er aus. Wegen dieser notwendigen Trocknungszeiten ergeben sich zwischen den einzelnen Sanierungsabschnitten Unterbrechungen.