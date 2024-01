Zwei Stunden lang war die Autobahn 61 am Montag nach einem Auffahrunfall, an dem sechs Fahrzeuge beteiligt waren, auf der Höhe von Lambsheim in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Bei dem Unfall, der sich gegen 11.40 Uhr ereignete, wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Standspur, über die der Verkehr zunächst geleitet worden war, wurde als Landeplatz für den Rettungshubschrauber benötigt. Grund für die Zusammenstöße war laut Autobahnpolizei Ruchheim, dass der Sicherheitsabstand nicht eingehalten worden sei. Weil es aus einem der Fahrzeuge qualmte, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Vier der Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.