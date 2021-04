Mit einem gerechten 2:2 (2:0)-Unentschieden endete am Sonntag das spannende und abwechslungsreiche A-Klasse-Derby zwischen dem MTSV Beindersheim und der DJK Eppstein. Nach dem Seitenwechsel benötigten die Gäste gerade einmal zwölf Minuten, um die Führung des MTSV auszugleichen.

Danach war es, wie DJK-Trainer Tobias Hinkel ausdrückte, „ein Spiel mit offenem Visier“. Beide Mannschaften spielten auf Sieg, ein Treffer wollte aber keinem Team mehr gelingen. Eppstein bleibt mit sieben Punkten weiterhin ungeschlagen auf Platz zwei, die Beindersheimer sind mit zwei Zählern aktuell Siebter in der acht Mannschaften umfassenden Nord-Staffel der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz. MTSV-Trainer Üzdal Duman freute sich darüber, nach der Partie gegen Eisenberg gegen ein weiteres Spitzenteam gepunktet zu haben.

Die erste Halbzeit ging klar an die Gastgeber. Die DJK, die stark ersatzgeschwächt antreten musste, hatte große Probleme beim Spielaufbau. Dass Beindersheim früh presste, zeigte Wirkung. Durch Ballgewinne kam der MTSV schnell zu Chancen. Zweimal scheiterte Lukas Stalla an Gästekeeper Andrej Koop. Matthias Nagel machte es besser: Er verwandelte nach einer Ecke einen Kopfball zum 1:0 (18.). Stalla erhöhte auf 2:0 (30.). Dass Abwehrspieler Nagel verletzt ausgewechselt werden musste, bezeichnete MTSV-Coach Duman als „Schwächung für uns“.

Krön erweist sich als echter Joker

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer eine andere Eppsteiner Mannschaft. Trainer Tobias Hinkel hatte sein Team wachgerüttelt und mit Stephan Krön einen echten Joker eingewechselt. Gleich mit seinem ersten Torschuss traf der noch angeschlagene Mittelstürmer nach guter Vorarbeit von Daniel Heise mit einem strammen Schuss ins lange Eck (54.). Die Gäste spielten nun mit viel mehr Tempo und Entschlossenheit. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß kam der Ball über drei Stationen wieder zu Stephan Krön, der zum Ausgleich einschoss (57.).

Beindersheim war aber nur kurz geschockt und startete in der Folge wieder gefährliche Angriffe. Etwas Dusel hatte Stalla, dass sein harter Einsatz von hinten in die Beine von Jonathan Reiß nur mit der Gelben Karte geahndet wurde (67.). In der Schlussminute landete ein von Adrian Fitz über die Mauer gehobener Freistoß in den Armen von DJK-Schlussmann Andrej Koop (90.).

Duman mit Entwicklung zufrieden

Beindersheims Trainer Üzdal Duman ärgerte sich nach dem Spiel nur kurz über das Unentschieden. „Es ist schade, dass wir unseren Vorsprung erneut nicht über die Zeit bekommen haben. Wir waren – wie schon in Eisenberg – das bessere Team. Wir haben aber eine junge Mannschaft, und eine positive Entwicklung ist sichtbar.“

Tobias Hinkel war mit Blick auf seinen dünnen Kader mit dem einen Punkt zufrieden. Nach zwei kurzfristigen Absagen habe er mit drei AH-Spielern auf der Bank antreten müssen, erklärte der Gästetrainer. „Die erste Halbzeit war Arbeitsverweigerung. Wir haben ohne Tempo gespielt, keiner hat sich angeboten“, kritisierte er. Mit der Einwechslung von Stephan Krön habe man dann den Angriff verstärkt. „Leider haben wir nach 25 starken Minuten wieder nachgelassen“, befand Hinkel.

So spielten sie

MTSV Beindersheim: Bundels - Fitz, Seibel, Dastig, Stalla, Schreiner, Schweitzer (64. Czeczerski), Strimbeanu, Müller, Nagel (30. Scheidt), Karacaidis

DJK Eppstein: Koop - Saglam, Djaouchi, Rothschild, Kiefel, Mannweiler, Maerz (77. Thiel), Diehl, Reiß (78. Hinkel, 84. Tatar), Heise, Carapina (46. Krön)

Tore: 1:0 Nagel (18.), 2:0 Stalla (30.), 2:1 Krön (54.), 2:2 Krön (57.) - Gelbe Karten: Nagel, Stalla, Karacaidis - Maerz - Beste Spieler: Stalla, Dastig, Bundels - Heise, Mannweiler, Krön - Zuschauer: 150 - Schiedsrichter: Tritt (Frankenthal).