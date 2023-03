Mit einem Brieföffner hat ein 18 Jahre alter Jugendlicher nach Angaben der Polizei am Montagabend am Hauptbahnhof einem 45-jährigen Jahre in den Rücken gestochen und ihn dabei so verletzt, dass er zur Untersuchung ins Krankenhaus musste. Den Beamten zufolge bestand aber keine Lebensgefahr. Die Auseinandersetzung hatten Zeugen gegen 18.25 Uhr gemeldet. Die Kontrahenten seien erst verbal in Streit geraten, so die Ermittler. Im weiteren Verlauf habe der junge Mann dem Älteren dann ins Gesicht getreten und den Stich versetzt. Laut Polizei beteuerten die Beteiligten, sich nicht zu kennen, allerdings wohnen beide in der Obdachlosenunterkunft in der Albertstraße. Der genaue Hergang, die Ursache des Streits und das Gesamtbild der Verletzungen seien Teil der laufenden Ermittlungen, heißt es in der Pressemitteilung.