Ein Sachschaden von rund 15.000 ist am Freitagmorgen gegen 8.50 Uhr beim Zusammenstoß eines schwarzen Suzuki und eines schwarzen Nissans an der Frankenthaler Kreuzung Nordring / Carl-Benz-Straße entstanden. Laut Polizeibericht gaben beide Fahrerinnen an, dass ihre jeweilige Ampel Grün zeigte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war zudem die Feuerwehr Frankenthal vor Ort im Einsatz.