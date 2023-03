Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) ruft junge wie ältere Einwohner von Großniedesheim erneut dazu auf, schmucklose, graue Schaltkästen im Dorf durch Bemalen zu verschönern. Wer mitmachen will, meldet sich unter der Telefonnummer 06239 7657 oder per E-Mail an info@grossniedesheim.de und gibt an, welchen Kasten er mit welchem Motiv gerne bemalen würde. Farben werden von der Ortsgemeinde gestellt, sie kümmert sich auch um die Genehmigung für die jeweilige Anlage.