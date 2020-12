Bei den Weihnachtsgottesdiensten der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit haben sich Änderungen ergeben. In St. Ludwig beginnt die frühe Christmette an Heiligabend erst um 18.30 Uhr, nicht um 18 Uhr. Die Christmette in St. Jakobus wird wegen der Ausgangssperre von Mitternacht auf 19 Uhr vorverlegt.

Angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen appelliert Pfarrer Stefan Mühl an die Gemeindemitglieder, gut zu überlegen, „ob sie sich wirklich dem Risiko eines Gottesdienstes aussetzen möchten.“ Dies gelte vor allem für die älteren und vorerkrankten Menschen. Es gebe auch die Möglichkeit, Gottesdienste von zu Hause aus mitzufeiern. Auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei werden am 24. Dezember, 21.30 Uhr, sowie am 26. und 27. Dezember, jeweils um 9 Uhr, Gottesdienste aus der Kirche St. Thomas Morus in Flomersheim gestreamt

Die Pfarrei weist darauf hin, dass Gottesdienste nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Nummer 0151 14 87 98 33 besucht werden können. Wer bereits angemeldet ist und nicht kommen möchte, sollte sich abmelden. Anmeldungen für den ökumenischen Gottesdienst auf dem Jakobsplatz an Heiligabend (17 Uhr) werden unter der Nummer 06233 42531 entgegengenommen. Vor und nach den Gottesdiensten darf es zu keiner Menschenansammlung kommen.

Rechtzeitig kommen

Wichtig ist auch, rechtzeitig zu kommen, da die Registrierung ihre Zeit braucht. Die Faustformel sind 30 Minuten, aber auch nicht früher, damit die Besucher des vorherigen Gottesdienstes die Kirche verlassen können und diese noch desinfiziert werden kann. Zu berücksichtigen ist, dass die Kirchen empfindlich kalt sein können, da die Heizung ausgeschaltet sein muss. Besucher sollten sich warm anziehen und können gerne auch Decken mitbringen. Ferner gelten weiterhin Abstands- und Maskenpflicht, auch am Platz, sowie die üblichen Hygieneregeln.

An Heiligabend ist Pfarrer Stefan Mühl von 20.30 bis 23 Uhr unter der Nummer 06233 27394 für alle erreichbar, die allein sind und gerne etwas reden möchten.