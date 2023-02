Bei einer Hochzeit müssen viele Dinge geplant, entschieden und beraten werden. Hilfe könnte dabei die Hochzeitsmesse „Palatina in Love“ bieten, die am 12. Februar im Weingut Boudier & Koeller in Stetten stattfindet.

20 Aussteller präsentieren an diesem Tag alles Mögliche rund um das Thema Hochzeit: vom Kleid und Make-up über den passenden Fotografen, von Floristik über Eventtechnik bis hin zu Außergewöhnlichem wie einem Event-Karikaturisten. Die Aussteller kommen überwiegend aus der Rhein-Neckar-Pfalz-Region. Die Messe auf dem Weingut – auf dem übrigens auch Hochzeiten gefeiert werden können – ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Um 14.30 und um 17 Uhr gibt es jeweils eine Modenschau mit aktueller Braut- und Bräutigammode.

Zusätzlich gibt es ein Gewinnspiel, bei dem drei Hochzeitspakete mit verschiedenen Dekodesigns für Trauung und Tischdekoration verlost werden.

Termin

Hochzeitsmesse „Palatina in Love“, Sonntag, 12. Februar, 13 bis 18 Uhr, Weingut Boudier&Koeller, Hauptstraße 19, Stetten, Eintritt frei plus Welcome-Drink.