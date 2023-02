Rund 60 Kulturtreibende hatten sich im Frühjahr des vergangenen Jahres bei der ersten Kulturwerkstatt im neuen Zirkushaus des Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni in Rockenhausen zu verschiedenen Themen ausgetauscht. Nach der erfolgreichen Premiere folgt nun am Montag, 27. Februar, 18 Uhr, im Blauen Haus im Bolander Ortsteil Weierhof die zweite Auflage, zu der das Kulturnetz Pfalz sowie die Kreisverwaltung Donnersbergkreis gemeinsam die Kulturschaffenden rund um die höchste Erhebung der Pfalz einladen.

„Was für ein Kulturleben ist Ihnen im Donnersbergkreis wichtig? Was gehört alles dazu?“ Und: „Was für konkrete Ideen haben Sie, mit anderen Kulturakteuren im Donnersbergkreis zusammenzuarbeiten?“ Das waren Fragen, mit denen sich die Teilnehmer der ersten Kulturwerkstatt in Rockenhausen beschäftigten. Dabei wurden eifrig Ideen ausgetauscht.

„Am 27. Februar möchten wir nun daran anknüpfen, wollen wieder mit den Kulturtreibenden ins Gespräch kommen“, sagt Reinhard Geller, Vorstandsmitglied des Kulturnetzes Pfalz. Der Verein wurde im April 2018 gegründet. Sein Ziel ist die Unterstützung und Förderung der freien Szene in der Pfalz und angrenzenden Regionen und dadurch die Stärkung von Einzelkünstlern, Kulturvereinen und Kreativen, Kultureinrichtungen und Initiativen sowie der Verbesserung der kulturellen Teilhabe in Städten und Gemeinden.

Den Weg fortsetzen

„Es ist wichtig, dass wir den im vergangenen Jahr eingeschlagenen Weg fortsetzen und hier mit dem Kulturnetz in einem engen Austausch sind. Das hilft unseren Kulturtreibenden, die in so vielfältiger und beeindruckender Weise engagiert sind – was wiederum zum Wohle unserer Region ist“, sagt Landrat Rainer Guth.

Um auf deren Bedürfnisse noch besser einzugehen, wollen die Organisatoren der Kulturwerkstatt im Vorfeld wissen, was sie bewegt. So stehen vier Themen zur Auswahl, mit zweien davon soll sich am 27. Februar intensiver befasst werden: Erstens die Zusammenarbeit beim Kulturkalender des Donnersbergkreises, zweitens ein Marktplatz der Ideen (konkrete Projektideen vorstellen und Verbündete finden), drittens Best Practice (was gibt es für gute Beispiele aus anderen Bereichen wie beispielsweise Sport und Bildung, die man im Kulturbereich übertragen kann) und viertens Veranstaltungsorte (welche Orte gibt es, und wie lassen sie sich für die Kulturschaffenden nutzen). Damit eine entsprechende Planung möglich ist, wird um eine Anmeldung bis Montag, 13. Februar, beim Kulturnetz Pfalz e.V. gebeten, per E-Mail an kontakt@kulturnetzpfalz.de (Roderick Haas). Bitte die Anzahl und Namen der Personen, die an der Kulturwerkstatt im Blauen Haus teilnehmen möchten, in der Mail angeben, ebenso, welche beiden Themen favorisiert werden. Zudem wird es an diesem Abend unter anderem auch Einblicke in das Thema Kulturförderung geben, ebenso in die Arbeit des Vereins Theater Blaues Haus.