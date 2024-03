Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen bei Marnheim. Kurz nach 8 Uhr missachtete laut Polizei an der Kreuzung B47/Zellertal ein Autofahrer, der aus dem Zellertal kam, die Vorfahrt an der Straße, die nach Kirchheimbolanden führt. Um diese Uhrzeit herrscht in diesem Bereich stets hohes Verkehrsaufkommen. Der Wagen kollidierte mit einem Fahrzeug, das aus Richtung Dreisen kam. Beide Fahrer wurden verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nur nach und nach konnte die Polizei die wartenden Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeilotsen.