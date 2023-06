Sie wurden aufgrund des heißen Wetters zwar noch nicht eingepflanzt, aber sie stehen in Wassersäcken schon an ihrer künftigen Stelle am Haus der Familie Liebfrauenkirche: zwei Linden.

Anlass war der Weltflüchtlingstag, der am 20. Juni weltweit gefeiert wird. Seit 2015 sind im Donnersbergkreis zahlreiche Flüchtlinge angekommen, viele auch heimisch geworden. Masome Nawabi ist seit sechs Monaten hier, wohnt zusammen mit ihrem Mann, der in Kirchheimbolanden arbeitet, und zwei Kindern in Mauchenheim. Die Aktion findet sie toll. Zusammen mit Stadtbürgermeister Marc Muchow und dem Kreisbeigeordneten Jamill Sabbagh (von links) durfte sie auch sogleich die neuen Bäume angießen.

Suliman Belal vom Beirat für Migration und Integration der Stadt Kirchheimbolanden sagte, dass die neuen Bäume nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch ein Zeichen für Solidarität zu den Flüchtlingen seien, die ebenfalls ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten wollen. Ein Baum wurde vom Beirat für Migration und Integration zusammen mit der Stadt Kirchheimbolanden zur Verfügung gestellt, der andere von Landrat Rainer Guth.