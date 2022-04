Eine 54-Jährige fuhr am frühen Samstagmorgen auf der L394 von Breunigweiler in Richtung Standenbühl. Etwa auf halber Strecke kam ihr ein Auto entgegen, das zu weit links fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen laut Polizei mit den Außenspiegeln zusammen. Während die 54-Jährige an der Unfallstelle anhielt, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zu dem Auto liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise unter 06361 9170.