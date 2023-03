Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 14. Februar ist Valentinstag. Eine Erfindung der Industrie oder lange Tradition? Wird der Valentinstag noch bei Paaren gefeiert oder hat er keine Bedeutung mehr? Ein junges Paar aus dem Raum Eisenberg hat der RHEINPFALZ seine Geschichte erzählt und auch, wie es mit diesem besonderen Tag umgeht.

Es war im Sommer 2019, als sich Melanie Marczak aus Göllheim mit ein paar Freunden in einer Bar in Grünstadt verabredet hatte. An diesem Tag war ein junger Mann dabei, den sie bis dato noch nicht kannte.