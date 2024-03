Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag sind in Gelsenkirchen die deutschen Meisterschaften im Ju Jutsu. Dann ist auch Lisa Schwingel vom TV Kirchheimbolanden am Start. Obwohl das nicht der Plan der 38-Jährigen war, als sie im Dezember nach langer Pause wieder einstieg.

Unverhofft kommt oft, könnte man im Fall von Lisa Schwingel sagen. Denn als die 38-Jährige sich im vergangenen Dezember der Ju-Jutsu-Abteilung des TV Kirchheimbolanden anschloss, hätte sie sicher