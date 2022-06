Vereine und Gruppierungen können Freizeitangebote für Flüchtlinge online bei der Kreisverwaltung melden.

Damit sich Flüchtlinge bestmöglich einleben und integrieren können, ist es aus Sicht der Kreisverwaltung wichtig, dass sie auch an Freizeitangeboten teilnehmen können. Deswegen bietet sie Vereinen und Gruppierungen nun die Möglichkeit, entsprechende Angebote direkt online zu melden. Die Kreisverwaltung will eine Übersicht zu den Freizeitangeboten der Region erstellen.

Wer in seinem Verein oder mit seiner Gruppierung eine entsprechende Aktivität anbieten möchte, kann diese auf der Homepage des Kreises in ein Formular eintragen. Die Rückmeldungen werden von der Kreisverwaltung dann in der App Integreat gebündelt. Zu finden ist das Formular unter www.donnersberg.de im Bereich Aktuelles/Aktuelles aus dem Kreishaus.