Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

100 Jahre alt ist das älteste Foto in der Sammlung des Historischen Arbeitskreises in Weiterweiler. Doch wer darauf zu sehen ist, lässt sich nicht mehr so leicht rekonstruieren. Eine Aufgabe, für die es ein ganzes Dorf braucht.

Bilder vor früher stoßen bei den Bürgern immer wieder auf großes Interesse, das ist die Erfahrung der Mitglieder der örtlichen Arbeitsgruppe. Deshalb digitalisieren und archivieren