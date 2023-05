Die Stadt Rockenhausen, der Kreis, die Gemeindeschwestern plus, die Universität Trier und das Land laden zur Wanderausstellung „Hoffnungsspaziergang“ ein.

Zu sehen gibt es in der Stadtbücherei Rockenhausen, Kreuznacher Straße 18, Bilder zum Thema Hoffnung. „Hoffnung gibt Lebenskraft und hilft, Herausforderungen und schwierige Zeiten zu meistern. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen empfinden hoffnungsfrohe Menschen häufig ein hohes Maß an Lebensqualität“, heißt es dazu in einer Erklärung der Kreisverwaltung. „Die Bilder der Wanderausstellung sollen vom Betrachter mit Orten, Erinnerungen oder Gefühlen verbunden werden. Sie sollen einladen Geschichten zu erzählen, gemeinsam zu schweigen, zu genießen, in den Dialog zu kommen“, heißt es weiter.

Die Ausstellung wird am 17. Mai, 14.30 Uhr, eröffnet. Dazu liest Egon Busch aus seinem Buch „Reimgeschichten“, musikalisch umrahmt wird das Programm vom „Nordpfalz-Gezwitscher“. Zu sehen ist die Ausstellung dann bis 15. Juni, und zwar während der Öffnungszeiten dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr.