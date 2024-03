Anlässlich des 85. Jahrestags der Rettung jüdischer Kinder aus der Pfalz und dem Schicksal ihrer Familien findet am Freitag, 15. März, 18 Uhr, im Bürgerhaus in Steinbach ein Vortrag mit Diskussion mit Jean Luc Strauss statt. Er stellt den Stammbaum seiner Großfamilie Strauss/Mann/Levy dar und erläutert die Schicksale einiger Kinder und ihrer Familien.

Der Stammbaum zeigt in bewegender Weise, wie die Familie Mann und seine Saarpfälzer Familie seit Anfang des 19. Jahrhunderts in unseren Dörfern und Städten gelebt und diese mit aufgebaut haben. Das Gedenken daran, aber auch die Versäumnisse dabei, spielen bis heute eine wichtige Rolle im Leben jüdischer Menschen in Israel und bei allem, was gegen Antisemitismus und für Friedenslösungen im Nahen Osten getan werden muss. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.