Seit vielen Jahren ist es Tradition bei der Volksbank Alzey-Worms, den fünf Tafeln des Geschäftsgebietes in Kirchheimbolanden, Worms, Alzey, Mainz und Oppenheim in der Weihnachtszeit eine Unterstützung zukommen zu lassen. Da es die Tafeln in diesem Jahr aufgrund der gestiegenen Energiekosten besonders schwer haben, hat die Volksbank ihre Spende auf 40.000 Euro verdoppelt. Bei der Übergabe appellierte Vorstandssprecher Günter Brück an die Bevölkerung, in die guten Vorsätze zum Jahresstart Institutionen wie die Tafeln einzubeziehen und eine aktive Mitarbeit zu erwägen.