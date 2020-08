Mit Schwung und Energie geht es auch in Obermoschel am Montag – für die Erstklässler am Dienstag – in der Landsbergschule ins neue Schuljahr. Dabei sorgen künftig vier freundliche Gesellen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Außerdem wollen Schulleitung und Stadt noch ein weiteres Ziel anvisieren.

Die Sommerferien sind fast zu Ende und ab Montag starten auch die Grundschüler in Obermoschel ins neue Schuljahr. Die Erstklässer haben an der Grundschule „Landsbergschule“ sogar noch einen Tag länger Zeit, für sie beginnt erst am Dienstag der neue Lebensabschnitt, zu dem auch der Schulweg gehört. Damit die Kinder den sicher bewältigen und gut in der Schule ankommen, werden sie künftig von vier freundlichen Gesellen bewacht. Diese stehen Tag und Nacht am Straßenrand, harren bei Wind und Wetter aus und sind – glücklicherweise – aus Holz.

Die Frage, wie der Schulweg möglichst sicher gestaltet werden könnte, bewegte Eltern, den Förderverein der Grundschule Landsbergschule mit ihrem Vorsitzenden Thomas Wagner sowie Schulleiterin Katja Flohr und den Stadtbeigeordneten Michael Rößel bereits seit einiger Zeit. Insbesondere die allmorgendliche Verkehrssituation in der doch sehr engen Spitalstraße, die zur Grundschule führt, hatte bereits seit längerem bei den Eltern für Unmut gesorgt. Thomas Wagner war deshalb an die Stadt herangetreten mit der Frage, ob sie hier zum Schutz der Kinder etwas tun könnte.

Holzfiguren mit Reflektoren ausgestattet

So wurden zum einen direkte Gespräche mit den Anliegern geführt und Stadtbeigeordneter Michael Rößel suchte zusammen mit Schulleiterin Katja Flohr und dem Grundschulkollegium nach Ideen. Die Schulleiterin schlug als erste Maßnahme das Aufstellen von lebensgroßen, farbig gemalten Kinderholzfiguren entlang des Schulweges und im unmittelbaren Schulumfeld vor. Sie sollen vor allem motorisierte Verkehrsteilnehmer dazu anhalten, vorsichtig und aufmerksam zu fahren und auf die Schulkinder zu achten.

Über den Förderverein wurden die Holzfiguren und die Farbe finanziert, bemalt wurden sie von der Obermoschelerin Yvonne Frank. Da sie mit Reflektoren ausgestattet sind, sind die Figuren auch in der winterlichen Dunkelheit gut zu erkennen. Insgesamt vier Holzfiguren mit Smileys – je zwei Jungs und zwei Mädels – wurden am Mittwoch in der Spitalstraße und in der Schulumgebung von Katja Flohr und Michael Rößel angebracht. Zudem sponserte die Stadt Obermoschel für die Schule zwei weitere Hinweisschilder „Achtung, spielende Kinder“, so die Information des Beigeordneten Michael Rößel.

Morgens oft Autochaos

Auch in Obermoschel ist es nicht anders als an anderen Schulorten: Zu viele besorgte Eltern bringen ihre Kinder allmorgendlich lieber mit dem Auto direkt zur Schule, als sie mit dem Bus fahren oder zumindest noch einige Meter zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. Doch der Fußweg sei gesünder und fördere zudem die Lernbereitschaft und die Konzentration, waren sich Katja Flohr und Michael Rößel einig. Zudem sei auch das eine Möglichkeit, dem Verkehrschaos rund um die Landsbergschule beizukommen. Selbst der reguläre Schulbus musste schon das eine oder andere Mal warten, bis sein Parkplatz zum Aussteigen der Kinder durch die Fahrzeuge der Eltern wieder frei war.

In einem weiteren Schritt wurde die Aktion „Gelbe Füße“ angekündigt. Hierbei unterstützen leuchtende Markierungen die Kinder im Straßenverkehr und zeigen günstige Wege und Straßenüberquerungen an. Es ist ein Kooperationsprojekt der Unfallkasse Rheinland-Pfalz mit den Eltern, den Schulen und weiteren Beteiligten, die sich aktiv für einen sicheren Schulweg – das zweite Ziel von der Grundschule „Landsbergschule“ und der Stadt – einsetzen, und für den sie sich auch weiterhin stark machen wollen.