Ein 26-jähriger Autofahrer fiel am 20. Januar um 00.15 Uhr Zeugen auf, als er in Ramsen aus der Straße „Am Heugraben“ in die Hauptstraße abbiegen wollte. Weil er zu schnell war, verlor er dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem Bordstein. Anschließend überschlug sich das Auto und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Der 26-Jährige konnte mit Hilfe der Zeugen befreit werden. Die Polizei stellte bei der anschließenden Kontrolle einen Alkoholgeruch im Atem beim Fahrzeugführer fest. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Hier wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.