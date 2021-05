Mit der Qualifikationsrunde am Wochenende 15./16. August startet der Verbandspokal in die Saison 2020/2021. Bezirksligist FV Rockenhausen gastiert im Derby beim A-Klasse-Vertreter SV Gundersweiler. Der Sieger kommt in die erste Runde, in der vier weitere Vertreter aus dem Donnersbergkreis gesetzt sind. Vom Wettbewerb ausgeschlossen wurde die SG Appeltal.

Als diesjähriger Halbfinalist des abgebrochenen Kreispokals hatte sich die Spielgemeinschaft Appeltal eigentlich das Ticket für den Cup auf Verbandsebene gesichert. Eigentlich. Doch die Spielordnung des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) – insbesondere Paragraf 23 b) „Pokalspiele Männer“ – gibt unmissverständlich wieder, dass an Verbandspokalspielen nur erste und eben keine zweiten Mannschaften sowie Spielgemeinschaften teilnehmen können.

Die SG Appeltal ist eine Spielgemeinschaft mit drei Vereinen – dem FSV Münsterappel, der SG Niederhausen/Winterborn und dem TuS Gerbach. Auf diese drei Clubs laufen auch die Pässe der Aktiven. Um am Verbandspokal mitwirken zu können, hätte alle auf einen „federführenden“ Verein umgemeldet werden müssen.

Seine Enttäuschung darüber tat SGA-Spielleiter Christian Eich in einer Email an den Kreisvorsitzenden Udo Schöneberger kund: „Wir sind sprachlos und haben dafür kein Verständnis. Sicher schützt Unwissenheit vor Strafe nicht, aber welcher Sachverhalt hätte sich geändert, wenn alle Spieler auf einen Verein gemeldet wären? Diese Entscheidung ist ein schwerer Schlag für den Amateurfußball.“ Besonders ärgerlich für die SGA: Erst am letzten Samstag wurde sie über diese für sie negative Entscheidung informiert. Ähnlich betroffen sind außerdem fünf weitere Mannschaften aus den Kreisen Bad Kreuznach und Alzey/Worms.

Eich weiter: „Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit, wo die Spieler sich einfach freuen, wieder spielen zu können, ihrem Hobby und Leidenschaft nachzugehen, wird ihnen ein so großes Spiel genommen aufgrund eines Passus, der uns nicht bekannt war und erst ab der Bezirksliga gilt.“

Da SG Appeltal in der A-Klasse angesiedelt ist, habe man sich nicht mit Regularien der Bezirksliga beschäftigt. Denn dort muss eine „SG“ formell ebenfalls auf einen Verein laufen.

SV Gundersweiler am Start

Die Chance, im Verbandspokal für Überraschungen zu sorgen, hat indes der SV Gundersweiler, der ebenfalls unter die letzten Vier im Kreispokal gekommen ist. Die Mannschaft von Neu-Spielertrainer Sajoscha Basalyk empfängt am Sonntag, 16. August, die klassenhöhere SG Rockenhausen/Dörnbach. Der Sieger dieses Qualifikationsspiels hat dann nur drei Tage später in der ersten Runde Heimrecht gegen Bezirksligist ASV Winnweiler. Zeitgleich muss Landesliga-Aufsteiger TuS Steinbach zur SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg, die SG Kirchheimbolanden/Orbis bekommt es mit der SG Alsenztal zu tun. Verbandsligist TuS Rüssingen, ist aus dem Südwest-Verbandspokal bekanntermaßen für zwei Spielzeiten gesperrt worden.