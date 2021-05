Die Gemeinde Ottersheim hat offenbar ein Vandalismusproblem. Ortschef Rüdiger Kragl wendet sich jetzt an die Öffentlichkeit. Um die Übeltäter zu finden, hat die Ortsgemeinde eine Belohnung ausgesetzt.

„Wir müssen leider wieder einmal mehrere Beschädigungen und Verunreinigungen in Ottersheim vermelden“, teilte der Ottersheimer Ortsbürgermeister Rüdiger Kragl der RHEINPFALZ am Mittwoch mit. Offenbar am zurückliegenden Wochenende, in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai, war jemand im Ort unterwegs und hat mit schwarzem Farbspray mehrere Gegenstände in der Nähe des Sportplatzes beschmiert. „Die Schriftzüge wurden am Sportplatzhäuschen, im Bushäuschen am Sportplatz und auf zwei Spannungsverteilerkästen der Pfalzwerke am Sportplatzhäuschen und in der Römerstraße aufgesprüht“, so Kragl. Die Ortsgemeinde habe bereits Anzeige erstattet.

Darüber hinaus hat sich Kragl jetzt aber auch an die RHEINPFALZ gewandt, um die Akte des Vandalismus der breiteren Bevölkerung kenntlich zu machen. „Falls jemand sachdienliche Hinweise machen kann, kann er sich direkt an mich wenden, unter Telefon 0172 1562693 oder per E-Mail an Buergermeister@ottersheim.de“, so Kragl. „Falls der Verursacher so ermittelt werden kann, hat die Ortsgemeinde eine Belohnung in Höhe von 100 Euro ausgelobt.“

Nicht das erste Mal

Es war offenbar nicht das erste Mal, dass Ottersheim Ziel von Vandalismus wurde: Erst vor wenigen Tagen seien Gegenstände beschädigt und illegal Müll auf Ottersheimer Gebiet entsorgt worden, so der Ortschef. Die Liste ist lang: „An der L 447 wurde ein Gefrierschrank in die Dornenbüsche geworfen, auf dem Weg zur Sandkaut wurde Altöl auf dem Weg verschüttet und erfolglos versucht, dieses mit einem Feuerzeug in Brand zu setzen, ebenfalls neben diesem Weg wurden mehrere Verpackungen und Verlegereste von Lidl-Fertigparkett weggeworfen, auf einem frisch eingesäten Acker wurde mit einem vermutlich dreirädrigen Gefährt eine größere Anzahl an Kreisen gedreht, außerdem wurden Sitzbänke am Feldkreuz auf der Sandkaut und in der Verlängerung der Obergasse mutwillig beschädigt.“

Auch in diesen Fällen habe die Ortsgemeinde eine Belohnung von 100 Euro ausgelobt.