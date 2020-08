Das Unwetter von Freitagabend machte sich auch in der VG Göllheim bemerkbar. In Albisheim kam es zum Beispiel gegen 20.15 Uhr zu einer Überschwemmung, als das Wasser des Leiselsbachs über die Straßenbrücke am Ortseingang lief, schildert der Albisheimer Andreas Lachmann.

Die Feuerwehr habe ein Gebäude mit Sandsäcken absichern müssen. Offenbar entpuppte sich die vor wenigen Jahren neu gebaute Brücke als Nadelöhr, das unter anderem durch Treibgut zum Teil verstopft war. In Göllheim beseitigte die Feuerwehr am Gewerbegebiet auf der Straße zur Füllenweide abgebrochene Äste, die auf die Straße zu fallen drohten.