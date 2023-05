Gegen 0 Uhr ist in der Nacht auf Samstag ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf abschüssiger Strecke von der L386 in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden abgekommen. Eine Ersthelferin kümmerte sich nach Polizeiangaben um den verletzten jungen Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille bei dem Unfallfahrer, der leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war er nicht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.