Nach dem prächtigen Saisonauftakt bei der spielstarken SpVgg Dietersheim (3:2), wartet am kommenden Sonntag (15 Uhr) Aufsteiger TG Osthofen auf die TuS Alsenz. Um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen, wäre es umso wichtiger, gleich zu Saisonbeginn in der Rheinhessenliga möglichst viele Punkte einzusammeln.

Aufsteiger Osthofen ist für die Nordpfälzerinnen keine unbekannte Größe, erklärt ihr Trainer Peter Heß. Das letzte Aufeinandertreffen fand im März 2018 statt, damals noch in der Bezirksklasse. Die beiden Begegnungen in der Saison 2017/18 seien hart umkämpft gewesen, mit dem jeweils besseren Ende für die TuS. Alsenz trifft nun in der Sporthalle der IGS in Osthofen auf ein gewachsenes Team mit vielen langjährigen Spielerinnen, die entsprechende Erfahrung mitbringen. Die TG scheint auch für die Zukunft gerüstet und hat kurzfristig noch ein Nachwuchsteam in der Kreisklasse neu angemeldet.

Coach Heß rechnet mit einem heimstarken Gastgeber, der eher über den Team- und Kampfgeist als über spielerische Elemente, wie Dietersheim zum Saisonauftakt, kommt. Eine Konstellation, die der TuS erfahrungsgemäß eher weniger liegt. „Hinzu kommen die ungewohnten Hallenverhältnisse mit niedriger Decke und möglicherweise, wie in der Vergangenheit erlebt, hohen Temperaturen aufgrund des angrenzenden Schulhallenbades.“

Alsenz kann, nach derzeitigem Stand, in Bestbesetzung antreten. Die TuS wird den Spieltag eröffnen, anschließend das Schiedsgericht stellen. Mit weiteren Punkten aus einem vermutlichen „Spiel auf Augenhöhe“ könnte Alsenz am 20. November „einigermaßen gelassen die ersten beiden Heimspiele gegen die zwei Hochkaräter aus Idar-Oberstein und Bad Kreuznach angehen“, so Heß.