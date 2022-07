Ein technischer Defekt war vermutlich der Grund für einen Unfall, der sich am späten Samstagnachmittag auf der B47 bei Dreisen ereignet hat. Ein Traktorfahrer war von Marnheim kommend in die Ausfahrt Richtung Eisenberg eingebogen. In der Ausfädelspur blockierte die hintere der beiden Achsen seines Tandem-Anhängers. Dadurch löste sich die Deichsel an der Verbindung zum Traktor. Der nur leicht beladene, aber sechseinhalb Tonnen schwere Anhänger stürzte von der Fahrbahn in den seitlichen Graben.

Während die Feuerwehren der VG Göllheim die Unfallstelle sicherten, sorgten Landwirte mit einer unkomplizierten Zusammenarbeit für schnelle Hilfe: Sie kletterten auf das Unfallfahrzeug, befestigten dort Ketten und Schlaufen. Ferner organisierten sie kurzerhand noch einen Bagger – und binnen kurzer Zeit stand der stählerne Hänger wieder auf der Straße. Nachdem dieser wieder angekoppelt war, konnte sogar die heruntergefallene Fracht wieder verladen werden. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt.