Das Theaterabo der Stadt Kirchheimbolanden, das Fahrten ans Pfalztheater nach Kaiserslautern mit ausgewählten Stücken in der „Stadthalle an der Orangerie“ kombiniert, geht in die nächste Runde.

Das anstehende Winterhalbjahr hält dabei sechs Abende parat. Mit dem „Tannhäuser“ und „Woyzek“ stehen dabei zwei echte Schwergewichte im Programm, aber auch „Kiss me Kate“ und „Macbeth“ von Verdi kommen zum Zuge. In Kirchheimbolanden können sich die Theaterfreunde auf das Schauspieler-Ehepaar Madeleine Giese und Rainer Furch freuen, das mit einer musikalischen Lesung die Werke von Mascha Kaleko würdigt, begleitet von Caroline Busser, Solocellistin am Pfalztheater, und Ivan Knezevic, stellvertretender Konzertmeister des Pfalztheaters. Das Abonnement ist ab sofort im Rathaus bei Carolin Schütz zu buchen: telefonisch (06352 4004-311) oder per E-Mail (carolin.schuetz@kirchheimbolanden.de). Das Abo kostet 160 Euro und beinhaltet die Shuttlefahrten zum Pfalztheater per Reisebus.

Programm

Samstag, 15. Oktober, 18 Uhr: Tannhäuser (Oper von Richard Wagner), Pfalztheater; Samstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr: Woyzek (nach dem Stück von Georg Büchner), Pfalztheater; Samstag, 14. Januar, 19.30 Uhr: The Red Thread (Tanzabend von Alba Castillo), Pfalztheater; Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr: Macbeth (Oper von Giuseppe Verdi), Pfalztheater; Freitag, 31. März, 20 Uhr: „Wie Windeswehen in gemalten Bäumen“ (musikalisch-literarisches Portrait der Dichterin Mascha Kaleko), Stadthalle Kirchheimbolanden; Samstag, 6. Mai, 19.30 Uhr: „Kiss me, Kate“ (Musical von Cole Porter), Pfalztheater.