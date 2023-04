Am Donnerstag, 20. April, um 20.00 Uhr wollen The 12 Tenors für ihr Publikum in der Stadthalle Kirchheimbolanden singen, tanzen und begeistern.

Mit ihrer Mischung aus Rockhymnen des vergangenen Jahrhunderts und Neuinterpretationen bekannter Klassiker fasziniert das stimmgewaltige Ensemble sein Publikum. Mehr als eine Million Zuschauer in 13 Ländern sahen in den vergangenen Jahren ihre Show. Jetzt kommen die renommierten Sänger in Begleitung ihrer Liveband nach Kirchheimbolanden. Sie singen Welthits wie Leonard Cohens „Hallelujah“, Simon & Garfunkels „Sound of Silence“ oder ein Medley aus berühmten Liedern der Beatles. Besucher dürfen zwei Stunden Unterhaltung und ein überzeugendes Bühnenprogramm erwarten.

Neben der Musik liegt den Sängern ein Projekt am Herzen: Bereits seit 2017 engagieren sie sich gemeinsam mit ihrer Crew und ihrem Management, der Showfabrik GmbH, für Kinder und Jugendliche, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Als Unterstützer der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ bitten sie ihr Publikum um Unterstützung, um Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. So gesammelte Spenden fließen in Hilfsprojekte in Deutschland und in der ganzen Welt, insbesondere in Bildung, Bewegung, Ernährung, psychologische und medizinische Betreuung, aber auch Umweltschutz.

Für diesen Abend sind nur noch einige wenige Restkarten im Netz unter www.12-tenors.com zu haben. Mehr Informationen zur Stiftung unter www.rtlwirhelfenkindern.de.