Am Sonntag, 4. Juni, sind unter anderem Alsenz und Rockenhausen Ziele bei der ersten ADAC-MSC Teufelsrutsch-Classic, die vom Motor-Sport-Club Alzey organisiert wird. Bei dieser touristischen Ausfahrt mit Start um 10 Uhr in Alzey geht es nicht um das Erzielen von Bestzeiten, sondern darum, einen Streckenverlauf nach einem Bordbuch mit nicht einfachem Streckenplan zu fahren. Young- oder Oldtimerfahrzeuge bis einschließlich Baujahr 2003 nehmen an der Veranstaltung teil. Anhand des Baujahres werden die Klassen eingeteilt. Die landschaftlich schöne Strecke umfasst rund 150 Kilometer in Rheinhessen und der Pfalz und beinhaltet neben stummen Kontrollen auch kleine Geschicklichkeitsübungen, Bilderrätsel und Fragen, die während der Tour gelöst werden müssen.

Nach der Mittagspause um 12.30 Uhr in Rockenhausen auf dem Rognacplatz geht es weiter über Alsenz, wo auf dem Parkplatz an der Nordpfalzhalle ab circa 13.30 Uhr ein Kontrollpunkt eingerichtet ist. An beiden Stellen können die Fahrzeuge aus nächster Nähe besichtigt werden. Von dort geht es zurück nach Alzey zur Siegerehrung. Namensgeber der Veranstaltung ist das Teufelsrutsch-Bergrennen, das bis zum Jahr 2000 vom MSC Alzey auf der Straße zwischen Wendelsheim und Nack ausgetragen wurde. Die Stadt Rockenhausen hat bekannt gegeben, dass an diesem Tag der Parkplatz Rognacallee bereits ab 11 Uhr bis 15 Uhr nicht zum Parken für die Allgemeinheit zur Verfügung steht.