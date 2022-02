Die Deutsche Telekom hat zwei Mobilfunk-Standorte im Donnersbergkreis neu gebaut – in Mörsfeld und Dreisen. Durch den Mast in Dreisen werde auch die Versorgung entlang der A63 verbessert, teilt das Unternehmen mit. Die Telekom betreibt 41 Standorte im Kreis, laut Eigenauskunft liegt die Bevölkerungsabdeckung bei 94 Prozent. Bis 2023 sollen weitere fünf Standorte hinzukommen, zusätzlich seien an vier Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.