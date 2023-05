Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neuer Name, neu formiertes Team. Der FV Rockenhausen und der TSV Dörnbach haben sich zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen. Die SG Rockenhausen/Dörnbach tritt in der Bezirksliga an. Chefcoach Tim Gabelmann erzählte der RHEINPFALZ , was außer dem Namen noch so neu ist.

Ihr Team ist nun eine SG. Wie viele Spieler sind vom FV Rockenhausen, wie viele vom TSV Dörnbach?

Acht Jungs kamen von Dörnbach, der Rest ist vom FV Rockenhausen.