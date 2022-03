999 Euro: So viel kostet derzeit laut Anzeige an der Aral-Tankstelle in Obermoschel bei allen Benzinsorten der Liter Sprit. Ob tatsächlich auch nur ein Verkehrsteilnehmer bereit wäre, diesen Preis zu zahlen, sei mal dahingestellt – Fakt ist, selbst wenn er es wollte, er könnte es nicht: Denn die Tankstelle am Obermoscheler Stadteingang aus Richtung Alsenz ist derzeit geschlossen. Mit rot-weißem Flatterband sind die Zapfsäulen abgesperrt, Schilder verweisen darauf, dass aktuell weder Tanken noch eine EC-Kartenzahlung möglich sind.

RHEINPFALZ-Anfragen bleiben unbeantwortet

Anfragen der RHEINPFALZ bei Eigentümerin und Betreiberin blieben unbeantwortet, die Bitte um Rückruf wurde nicht erfüllt. Auf Nachfrage bestätigte immerhin der Aral-Konzern mit Sitz in Bochum, dass die Station in Obermoschel aktuell geschlossen sei. Ein Termin, wann die Tankstelle wieder öffne, stehe bisher nicht fest. Weitere Einzelheiten gab Aral nicht bekannt. Noch im vorigen Oktober war im Obermoscheler Tankshop ein Regio-Verkaufslädchen mit Produkten regionaler landwirtschaftlicher Erzeuger und Winzer eröffnet worden.