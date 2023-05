Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Kirchheimbolanden steht mit einem Bein schon in der Meisterrunde in der Bezirksliga Westpfalz Nord. Das Team von Spielertrainer Timo Riemer, das aktuell den zweiten Tabellenplatz belegt, empfängt am Sonntag, 15 Uhr, zu Hause den Ligadritten TuS Bedesbach-Patersbach zum Verfolgerduell.

24 Punkte haben die Akteure des SV Kirchheimbolanden in den bisherigen zwölf Saisonpartien gesammelt. Seit fünf Spielen ist das Team von Coach Timo Riemer ungeschlagen. Und: Der Kader des SVK ist nun