In den vergangenen drei Jahren zog der SV Gundersweiler stets bis mindestens ins Viertelfinale des Kreispokals ein. Diese Saison ist durch die Niederlage am Mittwoch schon in Runde zwei Schluss. In der A-Klasse strebt das Team um Neuzugang Patrick Traub am Sonntag (15 Uhr) einen Dreier gegen die SpVgg Gauersheim an.

Es wäre nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen Göllheim der zweite Erfolg im erst zweiten Saisonspiel. Tabellenführer Rüssingen dagegen hat bereits fünf Partien absolviert.

Einen etwas überraschenden