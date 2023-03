Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem 3:1-Heimerfolg am vergangenen Sonntag gegen den FC Bienwald Kandel ist die Stimmung beim Fußball-Verbandsligisten TuS Steinbach glänzend. Der Aufsteiger geht sehr selbstbewusst in die nächste Begegnung am Sonntag beim FC Speyer 09 – auch wenn es auswärts bislang nichts zu holen gab.

„Wir gehen mit Selbstvertrauen in die Partie. Aber wir wissen, dass wir wieder alles raushauen müssen, um in Speyer zu punkten“, sagt der Steinbacher Coach Christoph Heinrich.