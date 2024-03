Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stefan Wasser hat viel vor in diesem Jahr, er wird sich regelrecht durch die Musikgeschichte ackern und sein Publikum dabei bei mehreren Anlässen mitnehmen. Im Mittelpunkt: der große Beitrag zum Stadtjubiläum am 23. August in der Arena 2024. Der Auftaktabend der großen dreitägigen Mega-Sause wird ein Leckerbissen für alle Freunde von Oper und Operette.

Für Michel Schulte und Nico de Santos, die Top-Stars am Samstagabend, ist die Ticketkasse pausenlos am Klingeln. Noch ist es ein halbes Jahr hin bis zur großen Feier „1250