Mit insgesamt 21 Startern, die in 25 Kategorien antraten, nahm die Kickbox-Abteilung der TuS Landsberg Obermoschel an den Internationalen Deutschen Meisterschaften des WKU-Verbandes in Frankfurt/Eschborn teil. Trainer Dirk Hilgert hat die nächsten Schritte schon geplant.

Nach den German Open in Simmern war die Internationale Deutsche Meisterschaft bereits das zweite Wertungsturnier für die Weltmeisterschaft vom 23. bis 29. Oktober in Wales. Trotz Corona gab es in Eschborn 1000 Starts, berichtet Dirk Hilgert, Trainer und Abteilungsleiter beim TuS Obermoschel.

In der Anfängerklasse bis acht Jahre, den Pandas, starteten fünf Kämpfer der Obermoscheler, die alle ihre Kämpfe gewannen, was gerade die Kleinsten besonders stolz mache, aber auch das hohe sportliche Niveau der Kindergruppen der Obermoscheler Kickboxer unterstreiche.

In den anderen Gewichtsklassen konnten zwar nicht alle Kämpfe gewonnen werden, aber dennoch schnitt Hilgerts Team gut ab: Für die Nordpfälzer gab es achtmal Platz eins, dreimal Platz zwei und achtmal Platz drei. Die Geschwister Textor stachen besonders heraus. Die 16-jährige Lia Textor gewann die Klasse der weiblichen Teens bis 60 Kilogramm. Ihr Bruder Justus zeigte ebenfalls eine starke Leistung und reiste nach ersten Plätzen im Pointfighting und im Leichtkontakt bei den Teens bis 65 Kilogramm als zweifacher Internationaler Deutscher Meister zurück in die Nordpfalz. Die weiteren ersten Plätze erzielten Elena Schmidt bis 30 kg, Emily Schäfer plus 50 kg, beide starteten in der Altersklasse bis 12 Jahre. Anna Feuerstein (Klasse 15 bis 17 Jahre, plus 65 kg), und Olga Hilgert im Leichtkontakt der Damen bis 55 kg errangen ebenfalls erste Plätze und zeigten dabei starke Leistungen, die den Platz ganz oben auf dem Siegerpodest absolut gerechtfertigt hätten, erklärte ein sehr zufriedener Trainer Dirk Hilgert.

Die Kickboxer des TuS Landsberg Obermoschel trainieren in einem Sommercamp von 29. bis 31. Juli im Naturfreibad in Simmern. „Drei Tage lang sind wir dort zusammen und haben jeweils drei Trainingseinheiten pro Tag geplant“, erzählt Hilgert über das Ferienlager. Das nächste Wertungsturnier für seine Sportler findet dann am 10. September in Ebern in Franken statt.