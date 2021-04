Die Stadt will sich um die Aufnahme in ein neues Städtebauförderungsprogramm des Landes und des Bundes bewerben. Das hat der Rat einstimmig beschlossen. Eine Stadtplanerin lenkt den Blick auf mögliche Gebiete, die von einem solchen Programm profitieren könnten.

Die Teilnahme an solchen Förderprogrammen ist in Eisenberg in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte gewesen. Durch die ausgelaufenen Förderprogramme und das Programm der Sozialen Stadt konnten beispielsweise das Quartiersbüro am Marktplatz sowie die Neugestaltung des Stadtzentrums sowie großer Teile der Hauptstraße umgesetzt werden.

In der jüngsten Ratssitzung informierte Stadtplanerin Christine Bachtler vom Büro BBP, Kaiserslautern, über Möglichkeiten, wo welche städtebauliche Missstände in Zukunft behebt werden könnten. Im Blickpunkt standen dabei der Altstadtbereich, Haupt-, Ebertsheimer-, Tiefenthaler- und Bahnhofstraße.

Auf Nachfrage von Adolf Kauth (FWG) antwortete Bachtler, dass bei künftigen Sanierungsmaßnahmen eine vereinfachte Abwicklung gelte. Dies habe den Vorteil, dass betroffene Hausbesitzer nicht nach 20 Jahren mit Ausgleichszahlungen konfrontiert würden. In diesem Zusammenhang teilte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) mit, dass vor kurzem die Endabrechnung für das Sanierungsgebiet Hauptstraße für die Jahre 1993 bis 2021 eingegangen ist. 3,824 Millionen Euro an Ausgaben stehen 3,829 Millionen Euro Einnahmen gegenüber. Der Überschuss von 5000 Euro muss an die Landeskasse abgeführt werden.