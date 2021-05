Mit Corona stand auf einmal das Vereinsleben still. Zumindest der Trainings- und Wettkampfbetrieb. Doch wie geht es den Vereinen jetzt? Haben es alle gut überstanden? Darüber sprechen die Vertreter vom Sportbund Pfalz Tristan Werner (Kreissportvorsitzender), Markus Mattern (Stellvertreter) und Pierre Antonj (Referent Sportentwicklung).

Wie haben Sie aus sportlicher Sicht die Corona-Krise erlebt?

Pierre Antonj: Aus Verbandssicht war es, wie für uns alle, eine große Umstellung: von dem sehr aktiven Sporttreiben hin zur Bewegungslosigkeit. Anfragen von Vereinen haben sich bei uns rasch und intensiv gehäuft, gerade Rechtsfragen. Wir haben dann versucht, schnell zu reagieren. Natürlich war es unvorhergesehen und auch jetzt gibt es noch eine gewisse Planungsunsicherheit. Das beschäftigt uns alle.

Tristan Werner: Das war eine neue Situation, auf die auch keiner vorbereitet gewesen ist. Da sind wir nicht alleine im Sport, das geht ja in allen Lebensbereichen so. In dieser Phase musste sich jeder, auch die Vereine erst einmal zurechtfinden: Was ist erlaubt? Können wir unsere Hauptamtlichen noch bezahlen? Was müssen wir erfüllen, damit wir die in Kurzarbeit schicken können? Das war schon ein Rieseneinschnitt für alle Menschen im sportlichen Bereich. Am Anfang waren eher diese rechtlichen Fragen im Vordergrund, wohingegen jetzt „vorsichtiges Öffnen“ das neue Motto ist. Fragen sind jetzt zum Beispiel: Welche Hygienevorschriften sind einzuhalten, was für ein Desinfektionsmittel ist besonders zu empfehlen, wie desinfiziere ich einen Lederball.

Wie geht es denn den Vereinen im Donnersbergkreis jetzt im Moment? Haben es alle unbeschadet überstanden?

Werner: Wir gehen ja danach, was wir hören. Und das war von den Vereinen insgesamt wenig. Also ich hatte ein paar Rückfragen. Ich habe den Eindruck, dass die Vereine im Großen und Ganzen gut damit umgegangen sind. Manche Großveranstaltungen mussten natürlich abgesagt werden. Einige Anfragen kamen zum Thema Hallennutzung. Aber dass mich ein Verein angerufen und gesagt hätte, wir hören jetzt auf, das war nicht der Fall.

Antonj: Der große Vorteil ist, dass unsere gesamte Vereinslandschaft in der Pfalz überwiegend breitensportlich orientiert ist und ein sehr stabiles Grundgebilde hat. Da sind vielleicht die Auswirkungen im Moment nicht direkt zu spüren. Man muss natürlich sehen, wie sich das mit den Jahren entwickelt. Aus finanzieller sicht gibt es nur einen Verein aus dem Donnersbergkreis, der einen antrag auf Corona-Soforthilfe gestellt hat. Zumindest bisher, da können sich die Vereine immer noch bewerben.

Markus Mattern: Ich habe schon den Eindruck, dass bei uns wenige Vereine finanzielle Risiken haben. Es gibt wenig hauptamtliche Trainer, die bezahlt werden müssen, wenig bezahlte Sportler, wenig bezahlte Geschäftsführungen. Wirklich laufende Kosten entstehen meist nur durch die Hallen. Die meisten Vereine sind, glaube ich, auch nicht so auf ihre Einkünfte aus Wettkämpfen ausgelegt. Viele nehmen ja noch nicht mal Eintrittsgelder.

Werner: Also ich denke, das ist ein guter Schnitt, gerade mal ein Verein, der in finanzielle Nöte geraten ist. Das spricht dafür, dass die Donnersberger Vereine gut wirtschaften, langfristig denken und auch für schlechte Zeiten vorbereitet sind. Und das spricht auch dafür, dass die Vereinsmitglieder Treue halten und nicht sofort kündigen.

Also wird kein Mitgliederschwund befürchtet?

Werner: Ganz am Anfang haben mir schon ein paar Leute gesagt, hoffentlich rennen uns die Mitglieder jetzt nicht weg. Es wird sicherlich Austritte geben, das will ich nicht bestreiten, aber die meisten verstehen Vereine als etwas Solidarisches. Da hält man zusammen, geht auch durch schwierige Zeiten und tritt nicht direkt aus, sobald mal der Spiel- und Trainingsbetrieb eine Zeit lang nicht möglich ist.

Mattern: Es ist ja auch alternativlos, muss man sagen, weil die Situation allen Vereinen gleichermaßen passiert ist. Es konnte auch niemand ins Kino, oder sonst wo hin, alle gesellschaftlichen Veranstaltungen sind ausgefallen. Deswegen gab es keinen Grund, aus dem Verein auszutreten und stattdessen einer anderen Beschäftigung nachzugehen.

Antonj: Es gibt wenig Anzeichen dafür, dass jetzt eine große Austrittswelle bevorsteht. Natürlich sieht man das erst zeitversetzt nächstes Jahr. Kündigungen gibt es immer, die wird es auch jetzt geben, aber ich glaube coronabedingte Kündigungen werden die Minderheit sein. Es zählt ja nicht nur der Sport im Verein, sondern auch das Gesellige und das Drumherum, die Gemeinschaft, die Solidarität.

Werner: Ich glaube auch, was Sport im Verein gewissermaßen krisenfest macht, ist das Gemeinschaftsgefühl. Das was während dieser Corona-Krise wirklich gefehlt hat, war die Geselligkeit. Das habe ich einfach nicht, wenn ich individuell für mich Sport mache.

Und wie sieht es mit dem Nachwuchs aus?

Werner: Klar finden Schnuppertrainings gerade nicht statt. Und wahrscheinlich hat sich auch kein Jugendlicher in der Corona-Hochphase neu in einem Verein angemeldet. Aber dieser Drang, sich zu betätigen, hat ja nicht aufgehört. Dass es jetzt deswegen Nachwuchsprobleme geben sollten, sehe ich nicht.

Antonj: Ja, die Probeeinheiten fehlen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die einen oder anderen Eltern im Moment noch vorsichtig sind. Aber dass es langfristig eine coronabedingte Delle des Mitgliederzuwachses gibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das verschiebt sich vielleicht minimal, weil die Angebote jetzt erst nachgeholt werden.

Mattern: Die, die vor einem halben Jahr zum Sport gekommen wären, kommen wahrscheinlich jetzt auch. Und wenn ein Verein gute Konzepte hatte, hat er vielleicht auch jetzt in der Zeit ein paar Leute gewonnen, die früher gar nicht in den Verein gegangen wären.

Was für Konzepte gibt es da zum Beispiel?

Antonj: Die Kreativität, die die einzelnen Vereine an den Tag legen, ist beeindruckend. Sei es „Training at home“, also zuhause, der Skype-Austausch auf Vorstandsebene, der wöchentliche Stammtisch, der plötzlich in neuer Form stattfinden musste. Die Vereine haben nicht einfach aufgehört, zu arbeiten oder zu funktionieren. Sie haben nur plötzlich ganz anders funktionieren müssen. Den einen oder anderen hat es durch die neuen Entwicklungen sicher auch gefördert. Und das wird für die Zukunft auch standhalten.

Werner: Da gibt es schon viele Beispiele, auch bei uns in der Region, wo eben Vereinsleben anders stattgefunden hat. Das wird auch sicherlich noch eine Weile so weitergehen müssen. Ich finde es auch super, dass viele Vereine den sozialen Aspekt nicht vernachlässigt haben und sich eingebracht haben. Zum Beispiel die Aktion Kibo sagt Danke oder Einkaufshilfen.

Mit der neuen Verordnung ist wieder viel mehr im Sport möglich. Der SWFV hat sofort seine neue Saison terminiert. Ist das noch zu früh?

Werner: Wir sind nicht mehr in der Phase absoluter Restriktion, aber Corona wird uns noch eine ganze Weile weiter begleiten. Das heißt, wie müssen uns in diese Phase geben, wo wir Sachen vorsichtig ausprobieren – auch im Hallensport, was ja bei den Vereinen einen großen Teil betrifft. Natürlich alles mit den nötigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. Aber es ist wichtig, dass wir in dieser neuen Normalität auch den Sport verankern.

Antonj: Es kitzelt einen selbst unter den Fingernägeln, wieder Sporttreiben zu dürfen. Und aus der heutigen Sicht ist das Sportmachen erlaubt. Klar wird eine gewisse Unsicherheit bleiben, dass man spontan auf mögliche Einschränkungen regieren muss. Da ist das Thema Hygiene natürlich zentral. Wir haben jetzt beim Sportbund Pfalz einen Hygienebeauftragten, der weitere Hygienebeauftragte in den Vereinen ausbildet, mit einem Zertifikat. So können sie sicherer im eigenen Handeln werden.

Mattern: Da die Bundesliga auch weitergegangen ist, bin ich ganz klar dafür, dass wieder Fußball gespielt wird. Jeder Verein muss sich halt Gedanken machen, wie er Hygienekonzepte umsetzen kann. Ich sehe das Risiko, dass Corona ausbricht auch nicht im Sport, über die Spieler, sondern es kommt darauf an, die Zuschauerströme zu steuern.

Also sollten Zuschauer bei den Wettkämpfen und Spielen auf jeden Fall mit dabei sein?

Mattern: Für jeden Wettkampfsport ist es wichtig, dass Zuschauer am Rand mit dabei sind. So ein Stadion ohne Stimmung, wie jetzt in der Bundesliga, das ist schon seltsam. Zuschauer gehören halt irgendwie dazu. Man kann sich das auf unterer Ebene nicht vorstellen, dass das ganz ohne Zuschauer stattfindet.

Werner: Die Vereine sind ja auch ein wichtiger Bestandteil vor Ort, leben von und mit dem Dorf. Das wäre also schon schön, wenn das möglich ist. Wenn es das Infektionsgeschehen nicht zulässt, okay, dann ist das was anderes. Aber solange die realistische Möglichkeit da ist, Sport vor Zuschauern durchzuführen, lebt er ein Stück weit davon und ist ja auch die Motivation von den Sportlern.

Wenn wir jetzt noch einmal alles betrachten: Was bietet Corona den Vereinen für Chancen?

Mattern: Zum Beispiel die digitale Vernetzung, dass viel mehr online, stattgefunden hat. Außerdem kann man auch hoffen, dass durch Corona und dass viele jetzt nicht in Urlaub fahren dürfen, die Leute verstärkt sagen, dann schaue ich mir jetzt die Vereinsangebote in meiner Nähe an.

Werner: Ich glaube, auch, dass die Vereine im Digitalen und in Social Media sehr viel aktiver geworden sind und das jetzt weiter fortführen.

Antonj: Man sieht durch Corona, dass Vereine trotz eines stabilen Kerns sehr wandelbar sind. Und ich bin mir sicher, dass vieles, was notgedrungen umgesetzt wurde, jetzt auch beibehalten wird – weil es einfach einen positiven Sinn hat.