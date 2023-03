Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Gundersweiler marschiert in der Nordstaffel der A-Klasse an die Tabellenspitze. Die Mannschaft von Trainer Manfred Schäfer kam am Sonntag zu einem Kantersieg über einen Rivalen.

SVG-Trainer Manfred Schäfer hatte nach der Partie am Sonntagnachmittag vor rund 120 Zuschauern gut Lachen. Der Coach des SV Gundersweiler durfte sich nach dem 5:1 (1:0)-Heimsieg über die SG Eiche