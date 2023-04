Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem bunten Querschnitt aus Pop und Jazz sorgte der Musikverein Bolanden unter Leitung von Daniel Schneider in seinem Sommerkonzert für beste Stimmung.

Der Auftritt am Samstag in der Werner-von-Bolanden-Halle war das zweite Konzert nach der Coronapause. Das erste fand vor vier Wochen zur Eröffnung des Kultursommers in der Schlossresidenz statt. Auch diesmal